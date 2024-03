OM : Gasset met tout le monde d’accord, Ibrahimovic avait prévenu

Arnaud De Kanel

La nomination de Jean-Louis Gasset à la tête de l'OM est une franche réussite pour le moment. L'ancien adjoint de Laurent Blanc a remporté ses trois premiers matchs et avec la manière. Sa méthode semble faire l'unanimité, son approche également. On pouvait s'y attendre car lors de son passage au PSG, il avait rappelé la belle époque du FC Barcelone à Zlatan Ibrahimovic.

La défaite de l'OM en supériorité numérique face à Brest il y a deux semaines aura été fatale à Gennaro Gattuso. Deux jours plus tard, le club phocéen officialisait le départ de l'Italien avant d'annoncer l'arrivée de son successeur Jean-Louis Gasset. Un choix critiqué au départ mais qui s'avère payant. Il y a six ans, Zlatan Ibrahimovic avait vanté les qualités de celui qu'il a côtoyé au PSG lors du mandant de Laurent Blanc.

Débuts historiques pour Gasset

Grâce à la victoire contre Clermont samedi, Jean-Louis Gasset est entré dans l'histoire de l'OM. En effet, il est devenu le premier entraineur du club phocéen à remporter ses trois premiers matchs depuis Otto Gloria en 1962. Critiqué à sa nomination notamment à cause de son âge et de sa dernière expérience ratée avec la Côte d'Ivoire, l'entraineur de 70 ans donne tort à ses détracteurs et raison à Zlatan Ibrahimovic qui avait tenu des propos très élogieux à son sujet.

«Un type vraiment fantastique»