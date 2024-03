Avant Mbappé, Ibrahimovic a fait trembler le PSG !

Alexis Brunet

L'avenir de Kylian Mbappé est au centre de toutes les attentions du côté de Paris. Le Français devrait quitter le PSG à l'issue de la saison, et depuis qu'il a pris cette décision, il semble ne plus être traité de la même façon, et les passe-droits se sont arrêtés. Avant le champion du monde un autre joueur a fait trembler le club de la capitale, qui n'osait pas tellement lui dire non, il s'agit de Zlatan Ibrahimović.

La saison prochaine, Kylian Mbappé ne devrait vraisemblablement plus être un joueur du PSG. Le Français n'a pas encore annoncé publiquement son départ, mais il l'aurait fait auprès de son président, ainsi qu'à ses coéquipiers.

Mbappé n'est plus traité à la même enseigne

Avant qu'il annonce sa décision, Kylian Mbappé était chouchouté par le PSG, de peur que le Français se vexe, et décide de quitter Paris. Mais depuis, la situation a donc évolué, et le club de la capitale a décidé de sévir. Le champion du monde n'est plus tout le temps titulaire, et il est même de plus en plus souvent remplacé.

Ibrahimović était le boss à Paris