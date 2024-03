PSG - Mbappé : Ce gros tacle envoyé à Luis Enrique !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

La rupture semble déjà actée entre Luis Enrique et Kylian Mbappé, qui a annoncé au PSG qu'il ne resterait pas au club à l'issue de la saison. D'ailleurs, les récents propos de l'entraîneur espagnol en conférence de presse ont été plutôt clairs sur l'avenir sans Mbappé, et certains observateurs tels que Jérôme Rothen y voient même un certain manque de respect envers Mbappé.

Kylian Mbappé et le PSG, c'est bientôt la fin ! Le 15 février dernier, l'attaquant de 25 ans a indiqué aux dirigeants parisiens ainsi qu'à ses coéquipiers qu'il ne prolongerait pas son contrat et s'en irait donc libre à l'issue de la saison, et Luis Enrique a donc décidé d'agir en conséquence. Vendredi soir, sur la pelouse de l'AS Monaco (0-0), il a par exemple décidé de sortir Mbappé dès la mi-temps pour des raisons sportives. Mais dès la conférence de presse d'avant-match, l'entraîneur du PSG avait fait une sortie médiatique très claire sur le départ de sa star.

« Nous aurons une équipe encore meilleure la saison prochaine »

Interrogé jeudi devant la presse, Luis Enrique avait expliqué noir sur blanc que le PSG serait meilleur l'an prochain sans Kylian Mbappé : « Ce que je peux dire, c’est que, si tout se passe bien, et j’en suis convaincu à 100%, nous aurons une équipe encore meilleure la saison prochaine que celle de cette année. Je n’ai aucun doute à ce sujet. Que ce soit concernant les situations de jeu, offensives ou défensives, notre capacité de travail, sur le plan physique, technique ou tactique… Je n’ai aucun doute que le PSG va s’améliorer au cours des prochains mois », avait confié l'entraîneur espagnol. Et cette sortie n'a pas été du goût de Jérôme Rothen.

Rothen charge Luis Enrique