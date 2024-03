Après Mbappé, le PSG confronté à un autre problème

Alexis Brunet

Le PSG va vraisemblablement perdre Kylian Mbappé cet été. Mais ce n'est pas le seul joueur à arriver en fin de contrat en juin prochain. C'est notamment le cas pour Keylor Navas, Alexandre Letellier, et Sergio Rico. Le club de la capitale va donc devoir prendre une décision, soit il prolonge certains de ses portiers, soit il recrute dans ce secteur.

Le PSG a pensé pendant de nombreux mois pouvoir garder Kylian Mbappé au moins une saison de plus, et lui faire signer une prolongation de contrat. Finalement le champion du monde aurait pris la décision de quitter Paris à l'issue de son contrat, et il ne rapportera donc pas d'argent aux dirigeants parisiens.

Navas, Rico et Letellier arrivent aussi en fin de contrat

En plus de Kylian Mbappé, d'autres joueurs arrivent en fin de contrat cet été au PSG. C'est notamment le cas de Keylor Navas, Alexandre Letellier, et Sergio Rico. Le club de la capitale va donc être confronté à un sérieux problème pour ses gardiens, et il faudra prendre une décision dans les prochains mois.

Le PSG piste Kobel