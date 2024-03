PSG : Luis Enrique a fait son mea culpa avec Mbappé

Jean de Teyssière

Le 16 février dernier, la bombe tombe : Kylian Mbappé a annoncé à Nasser al-Khelaïfi qu'il allait quitter le PSG à l'issue de son contrat, donc en juin prochain. Depuis, le Bondynois n'a plus jouer un seul match en intégralité avec le club de la capitale et Luis Enrique n'hésite pas à affirmer que l'équipe sera meilleure l'année prochaine, donc sans lui. Les deux hommes se seraient expliqués ce samedi matin et Luis Enrique aurait reconnu certaines erreurs venant de lui.

Les images n'ont pas tardé à faire le tour de France et d'Espagne. Luis Enrique a décidé de sortir Kylian Mbappé à la mi-temps du match face à l'AS Monaco, ce vendredi (0-0). Un changement réalisé sans y être obligé, Kylian Mbappé n'étant pas blessé. Puis, l'international français est sorti 5 minutes après le coup d'envoi de la seconde mi-temps, après s'être changé. Il a pris son temps sur la piste d'athlétisme du Stade Louis-II, prenant quelques selfies, avant d'aller s'installer en tribunes, aux côtés de sa mère.

Mbappé et Luis Enrique se sont expliqués ce samedi

Ce samedi matin, au Campus PSG, Luis Enrique et Kylian Mbappé se seraient expliqués. L'idée était évidemment de revenir sur les récents évènements et surtout les dernières sorties prématurées de Kylian Mbappé, lui qui est habitué à disputer l'intégralité des matchs. Durant plusieurs minutes, Luis Enrique aurait exprimé à Mbappé ce qu'il dit depuis plusieurs jours en conférence de presse, à savoir que le club apprend à jouer sans lui en vue de la saison prochaine.

Luis Enrique a fait son mea culpa