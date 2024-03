Une polémique éclate avec Mbappé, que doit faire le PSG ?

La rédaction

Kylian Mbappé a fait parler de lui vendredi soir à Monaco, et pas en bien. Car en effet, remplacé à la mi-temps par Randal Kolo Muani, l’attaquant du PSG ne s’est pas assis sur le banc de touche, mais a pris la direction des tribunes pour y rejoindre sa mère Fayza Lamari contre toute-attente. De quoi créer une polémique, celle de trop pour le PSG ? C’est notre sondage du jour !

Le feuilleton Kylian Mbappé semblait être terminé du côté du PSG. En effet, depuis l’annonce de son départ qu’il avait en personne faite au président Nasser Al-Khelaïfi à la mi-février, tout semblait fini pour le Paris Saint-Germain concernant ses tentatives de prolongation de contrat. Et le reste du feuilleton devait tourner autour de sa prochaine destination et de son futur contrat. Mais voilà que sa gestion avec Luis Enrique a diminué son temps de jeu, au point où Mbappé a été sorti par l’entraîneur du PSG à la mi-temps d’AS Monaco - Paris Saint-Germain vendredi soir (0-0).

Mbappé a pris place en tribunes au lieu du banc de touche

De quoi engendrer une polémique car en effet, Kylian Mbappé n’a pas rejoint le banc de touche du Paris Saint-Germain avec les autres remplaçants, mais s’est directement rendu dans les tribunes aux côtés de sa mère après sa douche dans les vestiaires. Une attitude qui a profondément choqué différents observateurs, mais aussi supporters du PSG. Le journaliste Ben Jacobs affirmait dans la foulée que le PSG ne s’était pas prononcé sur ce choix de Kylian Mbappé, mais que toute sanction viendrait de Luis Enrique en personne et non du club.

Une discussion entre Mbappé et Enrique samedi