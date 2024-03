PSG : Luis Enrique ne veut plus de Mbappé

Jean de Teyssière

Le PSG va-t-il se passer de plus en plus de Kylian Mbappé ? C'est bien ce qui pourrait se passer, du moins en Ligue 1, Luis Enrique ayant répété à plusieurs reprises ces derniers jours qu'il fallait commencer à s'habituer à jouer sans lui. Une habitude qui pourrait bien perdurer jusqu'à la fin de la saison.

Face au FC Nantes, Kylian Mbappé avait commencé sur le banc. Face au Stade rennais, le champion du monde 2018 avait été sorti à l'heure de jeu. Face à l'AS Monaco, ce vendredi, il a été remplacé à la mi-temps. Depuis l'annonce de son départ du club la saison prochaine, sa fin d'aventure avec le PSG tourne au vinaigre.

Luis Enrique et Mbappé ne s'entendent plus

Le divorce est acté entre Kylian Mbappé et Luis Enrique. Depuis plusieurs semaines, les deux hommes ne s'entendent plus selon Foot Mercato même s'il n'y a pour le moment pas eu d'affrontement physique ou verbal.

Luis Enrique pourrait décider de se passer de plus en plus de Mbappé

Luis Enrique a souvent répété que l'équipe serait meilleure la saison prochaine mais surtout qu'il fallait qu'elle s'habitue à jouer sans Kylian Mbappé. Devant la volonté de la part de Nasser al-Khelaïfi de faire payer à Kylian Mbappé son départ, Luis Enrique pourrait être de plus en plus tenté de ne plus mettre son numéro 7 titulaire ou bien de le sortir plus tôt durant les rencontres, pour afficher son autorité. A voir s'il fera la même chose face à la Real Sociedad, ce mardi.