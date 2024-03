PSG : Coup dur pour Luis Enrique avant le choc ?

Jean de Teyssière

Face à l'AS Monaco, le PSG a perdu l'un de ses attaquants, Marco Asensio. L'international espagnol a été contraint de quitter ses partenaires à la 39ème minute de jeu. Le lendemain de cette rencontre, aucune nouvelle n'est tombée, même si on en attend dans les prochaines heures, qui seront décisives avant la rencontre face à la Real Sociedad.

Ce mardi, le PSG va disputer le match le plus important de sa saison. Après la victoire 2-0 lors du match aller des huitièmes de finale de la Ligue des Champions face à la Real Sociedad, les hommes de Luis Enrique devront réaliser un match sérieux, pour se qualifier pour les quarts de finale.

Asensio touché à la jambe

Sorti un peu avant la mi-temps du match entre l'AS Monaco et le PSG, Marco Asensio a été touché à la jambe. Un coup dur pour Luis Enrique, qui aimerait de plus en plus pouvoir se passer de Kylian Mbappé.

Des nouvelles pour Asensio attendues rapidement