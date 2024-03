Mbappé - PSG : Luis Enrique a tenu parole !

Thomas Bourseau

Le PSG va perdre Kylian Mbappé en fin de saison, qui s’en ira à l’expiration de son contrat. De quoi pousser Luis Enrique à préparer l’avenir et la vie sans le meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain. Un discours affiché dans la presse qui est tout, sauf factice selon RMC Sport. Explications.

Lors des dernières sorties médiatiques de Luis Enrique, il a clairement été dit que le PSG préparait la saison prochaine au cours de laquelle Kylian Mbappé sera aux abonnés absents puisque ce dernier a annoncé son départ à ses dirigeants en coulisses. Enrique n’avait pas caché qu’il allait falloir apprendre à jouer sans Mbappé.

«Tôt ou tard, il ne jouera plus avec nous et il faut qu'on s'habitue à jouer sans lui»

D’où sa gestion actuelle ? Depuis trois matchs, à savoir Nantes (2-0), Rennes (1-1) et Monaco vendredi soir (0-0), Kylian Mbappé n’a jamais été présent sur la pelouse de la première à la 90ème minute. De quoi faire beaucoup parler dans les médias, mais Luis Enrique n’en démordait une fois de plus pas après le nul dans la principauté vendredi. « Cela fait suffisamment de temps que je suis dans le football professionnel pour savoir que tout est important dans ce genre de clubs. Tôt ou tard, il faudra qu'on s'habitue à jouer sans Kylian. J'essaie de trouver la meilleure option pour l'équipe, l'option que je pense être la meilleure (…) Tôt ou tard, il ne jouera plus avec nous et il faut qu'on s'habitue à jouer sans lui ».

Luis Enrique ne ment pas face à la presse, il compte bien préparer l’après-Mbappé