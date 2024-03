Le boss du PSG veut plomber Mbappé

Jean de Teyssière

Le torchon brûle sérieusement entre le PSG et Kylian Mbappé. Après la tension l'été dernier entre Nasser al-Khelaïfi et son joueur, n'hésitant pas à le placer dans le loft, ce début d'année 2024 a pris une nouvelle tournure. Depuis qu'il a annonce à son président qu'il allait quitter le PSG, Mbappé n'a plus joué l'intégralité d'un match en Ligue 1. Et pour cause, le président parisien veut lui faire payer ce départ.

Face à l'AS Monaco, son club formateur, Kylian Mbappé n'a pas vécu des retrouvailles (et des adieux) très intenses, puisqu'il a été sorti à la pause par Luis Enrique. Un changement rarissime, assez pour être souligné, surtout que l'entraîneur parisien a bien admis qu'il ne s'agissait pas d'un changement pour cause de blessure. Le divorce est consommé et la fin d'aventure avec le PSG risque d'être longue.

Luis Enrique glacial avec Mbappé

Des oreilles indiscrètes auraient entendu ce qui se serait dit dans le vestiaire du PSG à la mi-temps du match face à l'AS Monaco (0-0 score final). Sans que cela soit pour cause de blessure, Luis Enrique aurait simplement dit « K ylian, tu sors, Randal tu entres. » Sans apporter d'autres explications. Une situation qui peut expliquer l'attitude de Mbappé en seconde mi-temps, qui a pris le temps de se changer avant de prendre des selfies et s'asseoir en tribunes aux côtés de Fayza Lamari, sa mère. Mais selon RMC Sport, c'est un membre du club qui lui aurait proposé d'aller en tribunes...

Mercato - PSG : Voilà l’évènement qui a tout changé pour Mbappé https://t.co/a4rz0grz29 pic.twitter.com/RzsRXGLXH9 — le10sport (@le10sport) March 2, 2024

Le PSG ne fera aucun cadeau à Mbappé