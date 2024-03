PSG : Luis Enrique réclame une folie sur le mercato, le Qatar lui répond

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

A en croire la presse italienne, Luis Enrique aurait réclamé l'arrivée de Lautaro Martinez pour prendre la place de Kylian Mbappé la saison prochaine. Mais les dirigeants du club parisien ne partagent pas l'enthousiasme du technicien espagnol. A Doha, on considérerait la piste menant au joueur de l'Inter comme beaucoup trop onéreuse.

C'est un secret de polichinelle. Kylian Mbappé n'a pas encore annoncé, publiquement, sa décision, mais il aurait déjà acté son départ du PSG en fin de saison. Le joueur de 25 ans l'a annoncé à ses coéquipiers, mais aussi à Nasser Al-Khelaïfi et à Luis Enrique. Immédiatement, le technicien a jeté un œil sur le marché pour repérer quelques opportunités sur le marché. Selon OK Diario , le coach du PSG aurait réclamé l'arrivée de deux joueurs : Inaki Williams (Athletic Bilbao), mais aussi Lautaro Martinez.

Doha n'est pas très chaud

De ces deux pistes, celle menant au joueur de l'Inter est la plus ambitieuse. Car avec ses 23 buts au compteur en Serie A cette saison, Lautaro Martinez a éveillé l'intérêt des plus grands. Son prix pourrait donc vite grimper, ce qui ne fait pas les affaires de Doha. Selon le média espagnol, la direction du PSG serait réticente à mettre le paquet sur Lautaro Martinez. Surtout que l'Inter ne compte lui faire aucun cadeau.

« Nous avons des objectifs importants »