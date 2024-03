L’OM annonce son nouvel entraîneur, c’est validé en Ligue 1

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Pour remplacer Gennaro Gattuso, l'OM n'a pas souhaité se projeter sur du long terme. Le club marseillais recherchait un entraîneur français, désireux de s'engager pendant quelques mois. Le poste a finalement été accepté par Jean-Louis Gasset, 70 ans au compteur, mais dont l'expérience pourrait servir au joueur comme l'a confié Grégory Lorenzi, directeur sportif de Brest.

Jean-Louis Gasset n'est pas resté bien longtemps au chômage. Après avoir pris la décision de quitter la Côte d'Ivoire en janvier dernier, le technicien de 70 ans a accepté de remplacer Gennaro Gattuso à la tête de l'OM jusqu'à la fin de la saison.

Gasset assure l'intérim à l'OM

Un choix qui est loin de faire l'unanimité. L'âge avancé de Gasset (70 ans) a été moqué par certains sur les réseaux sociaux. Mais directeur sportif du Stade Brestois, Grégory Lorenzi préfère se concentrer sur le positif.

« Je pense qu'ils ont plus pensé sur du court que sur du long terme »