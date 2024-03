Mercato : L’OM cherche déjà un nouvel entraineur !

Arnaud De Kanel

L'OM en est déjà à son quatrième entraineur différent cette saison. Après Marcelino, Jacques Abardonado et Gennaro Gattuso, Jean-Louis Gasset occupe cette fonction depuis mardi dernier mais il partira, sauf improbable retournement de situation, cet été. Les dirigeants phocéens s'affairent déjà en coulisses pour lui trouver un successeur.

La saison de l'OM n'est pas encore terminée qu'elle donne pourtant l'impression d'avoir débuté il y a plusieurs années. Depuis juillet, le club phocéen a vu passer quatre entraineurs différents sur son banc et en attend un cinquième dans les mois à venir. En effet, Jean-Louis Gasset n'est là que pour une mission de 100 jours où il a pour objectif de redresser l'OM du mieux possible afin de préparer la transition et de repartir sur de nouvelles bases, avec un nouveau coach. Pour l'heure, deux noms bien connus du championnat de France ressortent.

Fonseca sera dur à convaincre

Le favori des supporters, parmi les deux noms cités dans la presse, n'est autre que l'actuel coach du LOSC, Paulo Fonseca. Le Portugais intéresserait toujours l'OM qui avait tenté de le recruter avant de nommer Marcelino. Or, le dossier s'annonce compliqué. Selon La Minute OM , Fonseca ne serait pas pleinement convaincu par le projet marseillais. De plus, il peut encore amener le LOSC en Ligue des champions, compétition que ne devrait pas jouer l'OM l'an prochain. Il sera donc très difficile de le convaincre.

Marseille ne veut pas de Galtier