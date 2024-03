Zidane est prêt à dire oui à l'OM !

Thibault Morlain

Cela fait maintenant près de 3 ans que Zinedine Zidane n'a plus entraîné un club. Le retour se rapprocherait pour le technicien français, mais reste encore à déterminer où il pourrait rebondir. En privé, Zidane aurait visiblement lâché quelques indices sur sa destination et ça risque de faire parler à l'OM.

A Marseille, on ne rêve que d'une chose : voir enfin Zinedine Zidane au Vélodrome. Alors que Zizou n'a jamais joué à l'OM, il pourrait en devenir l'entraîneur à l'avenir. Il y a quelques mois, il avait d'ailleurs été révélé que Zidane avait donné son accord à l'Arabie Saoudite pour entraîner l'OM en cas de rachat. Un scénario qui pourrait bien se préciser...



L'annonce de Zidane sur l'OM

Alors qu'on annonce Zinedine Zidane à Manchester United ou encore au Bayern Munich, lui serait prêt à rejoindre l'OM. C'est en tout cas ce qu'il aurait confié à Thomas Gravesen. « J'ai parlé à Zidane à Madrid il y a deux ans, et il m'a dit qu'il n'y avait que deux postes et demi qu'il voulait prendre. C'est Marseille, Madrid et l'équipe de France », a assuré ce dernier pour Discovery .

« Il m'a dit qu'il n'y avait que ces trois-là »