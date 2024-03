Il révèle un sacrifice pour son transfert à l'OM

Thibault Morlain

Cet hiver, Quentin Merlin a passé un nouveau cap dans sa carrière. En effet, le latéral gauche français a quitté le FC Nantes, son club formateur, pour rejoindre l'OM. Le début d'une nouvelle vie pour Merlin, qui a dû consentir à certains sacrifices. Ça a notamment été le cas en quittant sa famille et laissant ses proches à Nantes.

Après le FC Nantes, l'OM ! Performant chez les Canaris, Quentin Merlin a donc convaincu le club phocéen de le recruter lors du dernier mercato hivernal. Une fierté pour le néo-Olympien, qui a donné son feu vert pour son transfert à Marseille. Et quitter Nantes n'aura pas été simple pour Merlin puisqu'il a dû laisser derrière lui sa famille dont il est très proche.

C'est le choc après son transfert à l'OM https://t.co/tDYTeivpEN pic.twitter.com/YA4c38PwzY — le10sport (@le10sport) March 1, 2024

« J'étais prêt à quitter mon cocon »

Pour rejoindre l'OM, le sacrifice était donc nécessaire pour Quentin Merlin. A ce propos, ce vendredi, pour La Provence , le joueur de Jean-Louis Gasset confie : « Comment j'appréhende le fait d'être loin de ma famille désormais ? Je le vis bien. J'étais prêt à quitter mon cocon. J'avais besoin d'un challenge dans ma carrière de joueur et j'avais besoin de me découvrir en tant qu'homme ».

« Quand j'avais des problèmes, j'appelais papa ou maman »