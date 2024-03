PSG : Mbappé choisit «le meilleur joueur du monde» !

Jean de Teyssière

Le PSG verra son meilleur joueur, Kylian Mbappé, quitter le club à la fin de la saison. Son contrat prend fin le 30 juin prochain et il devrait signer pour le Real Madrid. Celui qui est considéré pour beaucoup comme étant le meilleur joueur du monde voit ce titre lui être raflé par Jude Bellingham, son peut-être futur coéquipier.

Si Kylian Mbappé signe au Real Madrid, il rejoindra une galaxie de stars. Il sera accompagné de Jude Bellingham, Toni Kroos, Vinicius Junior ou encore Rodrygo. L'équipe madrilène risque d'être crainte par toutes les autres, surtout avec la présence de deux des meilleurs joueurs du monde.

«Bellingham est le meilleur joueur du monde en ce moment»

Lors du Financial Times Football Business Summit de Londres, Javier Tebas, le patron de la Liga, a été interrogé sur le Real Madrid et ses joueurs. Pour lui, « Bellingham est le meilleur joueur du monde en ce moment, pour son état de forme et sa façon de jouer. C'est un spectacle à regarder. Pour nous, il est très important d'avoir les meilleurs, même si vous n'avez pas toujours tout le monde, pour la croissance et tout le reste. »

«Il a dépassé les attentes de tout le monde»