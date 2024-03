PSG : Après Mbappé, le Real Madrid s'attaque au chouchou d'Enrique !

Benjamin Labrousse

Cette fin de saison du PSG va logiquement être marquée des dernières apparitions de Kylian Mbappé sous les couleurs Rouge et Bleu. En fin de contrat à Paris, l’attaquant français va s’engager en faveur du Real Madrid dans les prochains mois. Mais en plus du numéro 7, le club parisien pourrait perdre Achraf Hakimi, pourtant très apprécié de Luis Enrique. Explication.

« Hakimi plus mature cette saison ? Il me plaît beaucoup, parce que c’est un joueur offensif qui aime défendre avec agressivité. Et pour nous, c’est le joueur idéal. Mais Haki a beaucoup de choses à améliorer dans de nombreux aspects du jeu » . A l’occasion d’un entretien accordé à Prime Vidéo en novembre dernier, l’entraîneur du PSG Luis Enrique affirmait à quel point Achraf Hakimi était un élément central de son dispositif. Le latéral droit marocain, sous contrat à Paris jusqu’en juin 2026, pourrait toutefois être l’une des stars parisiennes très convoitées sur le prochain mercato estival.

Hakimi sur le départ avec Mbappé ?

En effet, Sports Zone révélait récemment que le joueur de 25 ans souhaitait quitter le PSG. Arrivé en 2021 à Paris, Achraf Hakimi pourrait d’ailleurs rejoindre son grand pote Kylian Mbappé du côté du Real Madrid. En effet, plusieurs médias ibériques avaient récemment révélé que le numéro 7 souhaitait voir le Marocain le rejoindre du côté du club merengue en vue de la saison prochaine. Formé au Real Madrid, Hakimi intéresserait également Manchester City selon les indiscrétions de Sports Zone .

Le PSG compte sur le Marocain, convoité par le Real Madrid

Si son bail actuel n’expirera que dans deux ans, le PSG souhaite s’activer afin de prolonger le contrat d’Achraf Hakimi. Selon les dernières indiscrétions du journaliste Abdellah Boulma, les dirigeants parisiens ont d’ores et déjà entamé des premières discussions en ce sens avec le joueur. Si rien n’est avancé actuellement, Abdellah Boulma a également confirmé que le Real Madrid était très intéressé par le latéral droit. Affaire à suivre…