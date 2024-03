Haaland - Mbappé : Un coup de théâtre est annoncé en Espagne

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Après Kylian Mbappé, le Real Madrid pourrait accueillir un autre phénomène. Selon la presse espagnole, Erling Haaland pourrait s'engager avec le club espagnol en 2025. En coulisses, le buteur norvégien de 23 ans aurait passé un accord avec Manchester City pour quitter la Premier League l'année prochaine, et ce pour seulement 175M€.

Au Real Madrid, tous les regards sont posés sur le dossier Kylian Mbappé. Dans les prochains jours, le club espagnol espère annoncer l'arrivée de l'international français, dont le contrat avec le PSG ne sera pas prolongé. Une opération qui met fin aux rumeurs sur une possible venue d'Erling Haaland ? Pas du tout. Journaliste pour The Athletic , Sam Lee a confirmé que le buteur norvégien espérait, toujours, signer avec le Real Madrid. « Je pense que tout le monde sait que Haaland veut jouer pour le Real Madrid. Et je ne pense pas que cela va vraiment disparaître un jour. Mais ce que City peut faire, c’est continuer à avoir un environnement dans lequel ils veulent rester et jouer au football et évidemment gagner beaucoup d’argent » a-t-il déclaré ce jeudi.

Un accord trouvé avec Haaland

A en croire la presse espagnole, son rêve pourrait bien devenir réalité. Selon les informations d' El Chiringuito , la prochaine saison pourrait bien être la dernier d'Haaland en Premier League. « Il était d'accord avec Manchester City pour pouvoir partir à l'été 2025 » a confié le journaliste Marçal Lorente.

Une clause libératoire en dessous de 200M€ ?

Théoriquement, Manchester City ne devrait pas s'opposer au départ d'Haaland en 2025. Le club anglais pourrait, même, ne pas avoir son mot à dire puisqu'il suffirait à une équipe de lever sa clause libératoire, dont la valeur est estimée à 175M€ à en croire l'émission espagnole. Une attaque Haaland-Mbappé en 2025 ? Le Real Madrid peut rêver, à condition de ne pas totalement casser sa grille salariale.