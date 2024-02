Haaland - Mbappé : Le Real Madrid a tranché !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'été prochain, le Real Madrid va accueillir Kylian Mbappé dont le départ du PSG est acté. Cependant, un autre nom circulait régulièrement du côté du club merengue à savoir Erling Haaland. Mais pour Ivan Helguera, ancien joueur de la Casa Blanca, pas de doute possible, il faut miser Kylian Mbappé.

Depuis plusieurs mois, les noms de Kylian Mbappé et Erling Haaland circulent avec insistance du côté du Real Madrid. Pendant, la possibilité de recruter les deux attaquants a circulé, mais c'est finalement le joueur du PSG qui va débarquer l'été prochain. En attendant celui de Manchester City ? Pour Ivan Helguera, cela ne semble pas nécessaire.

Helguera a tranché entre Mbappé et Haaland

« Je pense que le profil de Mbappé est plus adapté pour Madrid. Il peut jouer sur l’aile, en tant qu’avant-centre et même décrocher au milieu si besoin. Haaland ne peut pas, il est avant-centre et c’est tout », assure l'ancien joueur du Real Madrid dans une interview accordée à AS , avant de poursuivre.

«Mbappé est plus adapté pour Madrid»