Mercato - PSG : Après Mbappé, encore un sale coup du Real Madrid ?

Alexis Brunet

Le PSG s'apprête à perdre Kylian Mbappé. Le Français devrait s'engager avec le Real Madrid. Mais le club espagnol pourrait ne pas s'arrêter là, et décider de recruter aussi un autre grand joueur, Alphonso Davies. Si cela se produit, un effet domino se mettrait alors en place. Le Bayern Munich pourrait se décider à recruter Théo Hernandez, qui est l'une des cibles des dirigeants parisiens également.

L'année dernière le Real Madrid avait dépensé plus de 100M€ pour mettre la main sur Jude Bellingham. L'été prochain, la Casa Blanca pourrait attirer un autre joueur de classe mondiale, mais sans avoir à dépenser d'indemnité de transfert. En effet, Kylian Mbappé serait en partance pour le club espagnol, après avoir annoncé ne pas vouloir prolonger son contrat au PSG.

Le Real Madrid veut Davies et Mbappé

Mais le Real Madrid pourrait faire coup double l'été prochain, et recruter un autre joueur de classe mondiale, en plus de Kylian Mbappé. Les Merengue seraient très intéressés par le profil d'Alphonso Davies. Le Canadien est en fin de contrat en juin 2025, et il n'a toujours pas prolongé au Bayern Munich.

Mercato : Le PSG fonce sur une star, la réponse est terrible ! https://t.co/UzqJc6CqKr pic.twitter.com/hebiH5rPJF — le10sport (@le10sport) March 1, 2024

Le Bayern Munich pourrait se positionner sur Théo Hernandez