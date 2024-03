Mercato : Un joueur du PSG propose un transfert surprise !

Thomas Bourseau

Au PSG, une longue page de sept années va se tourner à l’été 2024 avec le départ de Kylian Mbappé pour le Real Madrid, selon toute vraisemblance. Au sein du club de la capitale, les options se multiplieraient dans la presse sur la question de sa succession. Marco Asensio, recrue estivale de 2023, semble donner une nouvelle idée à explorer pour le Paris Saint-Germain.

Au cours de l’été 2023, le Paris Saint-Germain a fait peau neuve sur le mercato. En effet, les stars comme Neymar, Lionel Messi, Marco Verratti ou encore Sergio Ramos ont été priées d’aller voir ailleurs lorsqu’en parallèle, le comité de direction du PSG s’est montré inspiré en bouclant les arrivées de douze recrues en incluant Xavi Simons envoyé en prêt au RB Leipzig.

Kylian Mbappé va quitter le PSG, Asensio a une idée d’investissement

Marco Asensio a fait partie de ce renouveau au PSG et a déposé ses valises en tant qu’agent libre en provenance du Real Madrid. L’international espagnol va également témoigner d’une nouvelle ère au Paris Saint-Germain. Et pour cause, Kylian Mbappé quittera le club de la capitale après avoir servi le PSG pendant sept saisons. Un mercato XXL s’annonce à Paris et Asensio semble avoir un chouchou.

Rodri dans le viseur d’Asensio