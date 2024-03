Départ de Mbappé : Le PSG a un allié de taille sur le mercato !

Alexis Brunet

Le PSG veut recruter un grand joueur en attaque cet été pour prendre la succession de Kylian Mbappé. Différents noms sont sortis dans la presse, et parmi eux celui de Rafael Leão. Le Portugais pourrait atterrir à Paris l'été prochain, car les dirigeants parisiens possèdent un allié sur le mercato, à savoir Jorge Mendes, l'agent de l'ancien Lillois.

L'été sera encore une fois agité à Paris. Les dirigeants parisiens doivent relever une mission extrêmement compliquée, à savoir réussir au mieux le premier mercato post Kylian Mbappé. Luis Campos a déjà commencé à s'activer, et le conseiller football du PSG a cerné quelques profils.

Osimhen, Bernardo Silva, Rafael Leão...

Pour trouver un successeur à Kylian Mbappé, le PSG va devoir mettre le prix. Le buteur de Naples, Victor Osimhen pourrait rejoindre Paris, mais un tel transfert est estimé à 130M€. C'est encore plus cher pour Rafael Leão, qui dispose d'une clause libératoire de 175M€. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, les dirigeants parisiens pourraient aussi tenter le coup avec Bernardo Silva, qui serait disponible lui pour 58M€, et qui voudrait bien rejoindre le champion de France.

Jorge Mendes pourrait aider le PSG