Mercato - PSG : Mbappé au Real Madrid, il jette un froid

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Kylian Mbappé est promis au Real Madrid. Après avoir annoncé son départ du PSG en fin de saison, le joueur pourrait enfin réaliser son rêve de gamin. Une recrue de choix selon Vicente Del Bosque. Mais l'ancien sélectionneur de l'Espagne se questionne sur l'adaptation du Français, qui débarquera au sein d'un groupe qui vit bien.

Kylian Mbappé au Real Madrid, cela pourrait devenir une réalité très vite. Selon les informations de L'Equipe, i l faudrait désormais un cataclysme pour que le joueur du PSG ne rejoigne pas l'Espagne la saison prochaine. Ancien sélectionneur de la Roja , Vicente Del Bosque a eu l'occasion de donner son avis sur cette opération Mbappé lors d'un entretien accordé à Flashscore News.

« Il va sûrement améliorer ce qui est en place, mais... »

Sur le plan sportif, Mbappé devrait faire un bien fou au Real Madrid selon lui. « C' est un grand joueur. Mais il arrive dans une équipe, le Real Madrid actuel, qui joue très bien. Il va sûrement améliorer ce qui est en place, mais attention… Le Real Madrid a un très bon effectif. Il ne faut pas sous-estimer ceux qui sont là. Il arrivera dans une équipe bien établie, prête à l'emploi et, oui, il est certain qu'il apportera sa petite touche en plus » a déclaré Del Bosque. Mais selon le technicien, il faudra surveiller si Mbappé ne chamboule pas les habitudes d'un vestiaire qui s'entend bien.

Mbappé : Luis Enrique vend la mèche, mercato de folie au PSG ? https://t.co/nJqWF3lvb5 pic.twitter.com/inoDEdKOVv — le10sport (@le10sport) March 1, 2024

Mbappé va secouer le vestiaire ?