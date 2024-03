PSG : Le Real Madrid aidé par des superstars pour Mbappé

Amadou Diawara

Engagé jusqu'au 30 juin avec le PSG, Kylian Mbappé joue sa toute dernière saison à Paris. En effet, l'attaquant de 25 ans a décidé de changer de club librement et gratuitement cet été. Grâce aux départs récents d'Eden Hazard et de Gareth Bale, le Real Madrid aurait les épaules suffisamment solides pour assumer le transfert de Kylian Mbappé.

Arrivé au PSG lors de l'été 2017, Kylian Mbappé va mettre fin à son séjour à Paris cet été, et ce, après sept saisons de règne. En effet, le numéro 7 rouge et bleu aurait annoncé à Nasser Al-Khelaïfi qu'il allait quitter le club librement et gratuitement à la fin de son contrat le 30 juin. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, trois clubs ont déjà dégainé pour faire plier Kylian Mbappé : le Real Madrid, Liverpool et Manchester United. En pole position pour boucler la signature de la star de 25 ans, la Maison-Blanche aurait les moyens d'assumer un tel transfert grâce à Eden Hazard et Gareth Bale, qui ont fait leurs valises dernièrement.

«Le Real Madrid s'est débarrassé d'Eden Hazard et de Gareth Bale»

« Le Real Madrid s'est débarrassé de deux gros salaires ces dernières années, Eden Hazard et Gareth Bale. Ils ont ensuite recruté des joueurs avec des investissements moins élevés », a affirmé Javier Tebas, président de LaLiga lors du Financial Times Football Business Summit à Londres ce jeudi.

Pogba : Après la bombe, il annonce la fin https://t.co/D37u1UxRLM pic.twitter.com/FCGAG2BCxM — le10sport (@le10sport) March 1, 2024

«Ils peuvent signer Mbappé»