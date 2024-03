Mercato : Alerte, le Real Madrid veut signer une star du PSG après Mbappé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le Real Madrid pourrait faire ses emplettes au PSG. Après Kylian Mbappé, le club espagnol pourrait accélérer dans le dossier Achraf Hakimi. Très proche de l'international français, l'arrière droit, formé au sein de la capitale espagnole, pourrait devenir un véritable objectif pour la formation si ce dernier refuse d'étirer son bail à Paris.

Kylian Mbappé pourrait ne pas arriver seul au Real Madrid. Selon les informations d' El Chiringuito, le joueur français aurait, au cours de ses négociations avec le club espagnol, réclamé l'arrivée de l'un de ses coéquipiers au PSG.

Mbappé aurait réclamé Hakimi en Espagne

A en croire l'émission espagnole, Mbappé aurait demandé au Real Madrid de recruter Achraf Hakimi, l'un de ses plus proches amis dans le milieu, en plus de son petit frère. La formation merengue pourrait-t-elle accéder à ses demandes ? Selon les informations de The Athletic , la réponse est oui.

Le Real Madrid pourrait passer à l'action

Le média anglais confirme l'intérêt du Real Madrid pour Achraf Hakimi, mais aucun mouvement n'a, pour l'instant, été observé. Pour l'heure, le club espagnol est en position d'attente. Mais tout pourrait vite s'accélérer dans ce dossier, surtout si le joueur formé en Espagne refuse de prolonger son contrat avec le PSG. Dans ce cas, le Real Madrid pourrait tenter de le recruter, mais plutôt en 2025.