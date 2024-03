Mercato : Aprés Mbappé, le Real Madrid se fait recaler !

Amadou Diawara

En plus de Kylian Mbappé, qui va quitter le PSG librement et gratuitement le 30 juin, le Real Madrid aimerait boucler le transfert de Florian Wirtz lors de ce mercato estival. Toutefois, Hans-Joachim Wirtz - père et agent du crack de 20 ans - a affirmé qu'il allait rester encore deux saisons minimum au Bayer.

En fin de contrat le 30 juin, Kylian Mbappé a décidé de quitter le PSG librement et gratuitement cet été. D'ailleurs, le numéro 7 de Luis Enrique aurait déjà annoncé son choix à Nasser Al-Khelaîfi, le président parisien.

Le Real Madrid en pince pour Florian Wirtz

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, trois écuries européennes auraient formulé des offres à Kylian Mbappé : le Real Madrid, Manchester United et Liverpool. Et alors qu'il serait en pole position pour boucler le transfert de la star du PSG, le club merengue espérerait également s'offrir les services de Florian Wirtz. Toutefois, ce dernier aurait encore des choses à accomplir au Bayer Leverkusen.

«On va attendre les deux prochaines années»