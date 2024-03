Le clan Mbappé s'active déjà à Madrid !

Alexis Brunet

Il y a quelques jours, la nouvelle a fait l'effet d'une bombe dans le monde du football. Kylian Mbappé aurait décidé de quitter le PSG, et de rejoindre le Real Madrid. Rien n'est encore officiel, mais le Français et son clan auraient déjà pris les devants, en se rendant à Madrid plusieurs fois, et en prenant des renseignements auprès d'Achraf Hakimi.

Le PSG a prévu un gros mercato l'été prochain. Le club de la capitale veut recruter au moins un gros joueur par ligne. Cela dans le but de gérer au mieux le départ de Kylian Mbappé, qui devrait prendre la direction du Real Madrid. Les dirigeants parisiens savent qu'il sera très difficile de remplacer l'attaquant, et préfèrent donc se renforcer fortement, à plusieurs postes.

Mbappé n'a pas encore annoncé publiquement sa décision

Pour le moment, et malgré toutes les rumeurs et informations sur son avenir, Kylian Mbappé n'a pas annoncé publiquement sa décision. Le Français aurait tout de même averti de son choix son président, Nasser Al-Khelaïfi, ainsi que ses coéquipiers au PSG. Pour une annonce publique, il faudra sûrement attendre la fin de saison.

Le clan Mbappé s'est déjà rendu à Madrid !