Ils annoncent du lourd avec le dernier renfort du PSG

Hugo Chirossel

Absent depuis le début de la saison en raison d’une blessure aux ischio-jambiers, Nuno Mendes a fait son grand retour le week-end dernier contre le Stade Rennais. L’association entre l’international portugais et Bradley Barcola sur le côté gauche pourrait être très bénéfique pour le PSG selon Claude Puel et Tripy Makonda.

Alors qu’il n’avait pas encore joué cette saison, Nuno Mendes a disputé ses premières minutes dimanche dernier, face au Stade Rennais (1-1). L’international portugais apporte une solution de plus au PSG. Avec son profil très offensif, son association avec Bradley Barcola pourrait faire des étincelles sur le côté gauche.

« C’est une association alléchante avec Bradley Barcola »

« Sur le papier, c’est une association alléchante avec Bradley Barcola. Elle offre pas mal de solutions et un côté imprévisible avec deux joueurs qui ont des qualités pour effacer l’adversaire, se trouver, ne pas perdre le ballon sous pression quand il y a peu d’espaces et être productifs », a confié Claude Puel auprès du Parisien .

« Ils peuvent être très complémentaires »