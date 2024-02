PSG : Luis Enrique annonce un gros renfort

Benjamin Labrousse

Dimanche dernier face au Stade Rennais, Luis Enrique décidait d’accorder du temps de jeu à Nuno Mendes. Entré sur la pelouse du Parc des Princes pour une vingtaine de minutes après dix mois d’absence, le latéral gauche portugais va faire beaucoup de bien au PSG à en croire les dires de l’entraîneur espagnol.

Un retour presque inespéré. Le 30 avril 2023, le PSG perdait Nuno Mendes sur blessure. Auteur d’une très bonne saison jusque-là, le Portugais était indisponible jusqu’à la fin de l’exercice 2022-2023. Puis l’été dernier, le joueur de 21 ans a rechuté en contractant une déchirure des ischios jambiers de la jambe droite. Opéré fin septembre, Nuno Mendes a enfin fait son grand retour avec le PSG, en remplaçant Lucas Hernandez face à Rennes dimanche dernier.

« Nuno Mendes est un joueur très efficace »

Interrogé au sujet du crack portugais en conférence de presse ce jeudi, Luis Enrique a évoqué la compatibilité de Nuno Mendes avec Achraf Hakimi, tous deux réputés pour être des latéraux très offensifs : « Oui, il peut être aligné en même temps que Hakimi, les bons joueurs le peuvent. Nuno Mendes est un joueur très efficace » .

« Son retour, c'est très intéressant pour nous »