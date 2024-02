PSG - Mbappé : Il dénonce Luis Enrique

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Dimanche, lors du match nul arraché par le PSG sur la pelouse du Parc des Princes contre le Stade Rennais (1-1), Luis Enrique a fait le choix de remplacer Kylian Mbappé peu après l'heure de jeu. Une situation largement commentée et que certains observateurs pensent inévitablement liée à l'annonce du départ de l'attaquant français.

C'est un choix qui a grandement fait parler. Contre Rennes, alors que le PSG devait renverser le match, Luis Enrique a décidé de remplacer Kylian Mbappé à l'heure de jeu. Après le match, le coach du PSG a expliqué qu'il s'agissait d'un choix sportif. Mais alors que l'attaquant français a annoncé son départ en interne, Jérôme Alonzo ne crois pas à l'aspect sportif de ce choix.

Alonzo pas convaincu par le choix de Luis Enrique

« Mbappé a déjà été moyen cette saison, il me semble. Est-il déjà sorti ? Jamais. Face à Rennes, il est moyen et comme par hasard, l'annonce de son départ fuite et il sort... », lâche l'ancien portier du PSG au micro de La Chaîne L'EQUIPE , avant d'en rajouter une couche.

«Mais évidemment, ça ne peut pas être que sportif»