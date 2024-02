Grand retour au PSG, il annonce du lourd

Hugo Chirossel

Absent depuis le début de la saison, Nuno Mendes a fait son retour le week-end dernier, lors de la rencontre entre le PSG et le Stade Rennais (1-1). Un retour qui va apporter une solution supplémentaire dans le couloir gauche. Une très bonne nouvelle selon Jérôme Rothen, qui estime que cela va permettre de donner plus de variété au jeu des Parisiens.

« Nuno Mendes est la nouvelle la plus positive de la soirée, quel que soit le match, car après de nombreux mois, il est de retour sur le terrain . » En conférence de presse après le match nul entre le PSG et le Stade Rennais (1-1), Luis Enrique s’est réjoui du retour de Nuno Mendes. Absent depuis le début de la saison en raison d’une blessure aux ischio-jambiers, le latéral gauche portugais a disputé une vingtaine de minutes.

« Nous sommes ravis qu'il soit de retour dans l'équipe »

« Il était souriant et très heureux et il est encore loin de sa meilleure forme. Nous devons lui donner des minutes et de la confiance petit à petit. Car quand vous avez été blessé pendant tant de mois, ce n'est pas seulement une question physique - il est parfait physiquement - mais c'est aussi une question mentale, une question de confiance. Et nous sommes ravis qu'il soit de retour dans l'équipe, c'est une excellente nouvelle », a ajouté Luis Enrique.

« Son retour est une super nouvelle »