Un renfort va aider Luis Enrique, le PSG est en folie !

C’est la fin du calvaire pour Nuno Mendes, de retour après dix mois d’absence en raison d’une lésion haute de l'ischio-jambier droit. L’international portugais a eu l’occasion de retrouver les terrains dimanche au Parc des Princes contre Rennes (1-1), une grande satisfaction pour lui mais également pour son entraîneur et ses coéquipiers.

Il n’avait encore jamais joué sous les ordres de Luis Enrique, c’est désormais chose faite. Absent depuis le 30 avril 2023, Nuno Mendes a disputé son premier match de la saison dimanche contre Rennes (1-1) après son entrée en jeu à la 71e minute. Absent à cause d'une lésion haute de l'ischio-jambier droit qui avait nécessité une opération, le Portugais de 21 ans ne cachait pas son plaisir après la partie : « Je suis très heureux, je me sens bien. Quand je suis rentré, j’ai entendu les supporters qui chantaient mon nom, c’était du bonheur ! C’était le jour prévu et je suis content ». Au sein du PSG aussi, on est ravi.

« C’est incroyable »

« Revoir Nuno sur le terrain, c’est incroyable , a savouré son compatriote Vitinha au micro de PSGTV . Je suis très content pour lui. J'imagine la difficulté que ça a dû être d’être si longtemps absent. On est avec lui tous les jours, mais c'est toujours seul qu’on passe ce genre de difficulté. Alors aujourd’hui on est tous très heureux du retour de Nuno et on espère qu'il va bien revenir. » De son côté, Luis Enrique a savouré le retour d’un joueur sur lequel il n’avait pas pu encore compter, un renfort bienvenu avant d’aborder le huitième de finale retour de Ligue des champions contre la Real Sociedad le 5 mars.

« La nouvelle la plus positive de la soirée »