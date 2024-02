Luis Enrique débarque au PSG, c’est la révolution

Pierrick Levallet

Luis Enrique est venu remplacer Christophe Galtier au PSG l'été dernier. L'entraîneur espagnol était recruté en partie pour apporter du sérieux dans le vestiaire parisien. Et depuis le début de saison, le coach de 53 ans s'en tient à sa ligne de conduite, n'hésitant pas à se priver de certaines stars comme Kylian Mbappé pour le bien de l'équipe. D'ailleurs, Luis Enrique a lancé une révolution au PSG depuis son arrivée.

L’été dernier, le PSG a changé d’entraîneur. Après une saison éprouvante, Christophe Galtier a été démis de ses fonctions et a été remplacé par Luis Enrique. Libre de tout contrat après son départ de la sélection espagnole suite à la Coupe du monde 2022, l’entraîneur de 53 ans débarquait avec l’intention d’apporter du sérieux dans le vestiaire parisien.

Luis Enrique se tient à sa ligne de conduite

Et depuis le début de saison, Luis Enrique s’en tient à sa ligne de conduite. Le coach espagnol n’hésite pas à se priver de certaines stars, dont Kylian Mbappé, par moment. L’Asturien prend les décisions qu’il juge les meilleures pour le PSG. Il a d’ailleurs lancé une révolution en interne après son arrivée.

Des méthodes innovantes importées au Campus PSG