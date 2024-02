PSG : Le Qatar veut régler un sujet sensible avec Macron

Axel Cornic

Ce mardi soir, tous les yeux étaient tournés vers le palais de l’Elysée à Paris, où un dîner très important a eu lieu. Un dîner auquel ont participé le président de la République Emmanuel Macron, l’émir du Qatar Tamim ben Hamad Al Thani, le président du PSG Nasser Al-Khelaïfi et un certain Kylian Mbappé, star du club de la capitale.

En pleins débats autour de son avenir et de son possible départ, Kylian Mbappé s’est retrouvé catapulté dans un rendez-vous diplomatique de haute importance. Une présence qui n’a pas été comprise par tout le monde, puisque nombreux se sont questionné sur la présence du footballeur du PSG à cet évènement où on retrouvait notamment le président de la République Emmanuel Macron ainsi que l’émir du Qatar, Tamim ben Hamad Al Thani.

Le PSG veut son nouveau stade

Certains ont pensé à un moment que ce dîner pouvait être une tentative désespérée du PSG pour essayer de prolonger sa star, mais d’autres projets semblent avoir été abordés. Selon le journaliste Abdellah Boulma, c'est notamment le cas de la construction d’un nouveau stade, grand objectif du club parisien et des propriétaires qataris, depuis l’échec dans les négociations sur le rachat du Parc des Princes.

Des nombreux candidats ?