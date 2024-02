PSG : Réunion décisive entre le Qatar et Macron ?

Pierrick Levallet

Nasser Al-Khelaïfi a pu assister au match nul entre le PSG et le Stade Rennais ce dimanche (1-1). Le président parisien est revenu dans la capitale pour une semaine chargée, puisqu'il devrait être impliqué dans une réunion avec Emmanuel Macron. Tamim ben Hamad Al-Thani devrait très prochainement le rejoindre afin de s'entretenir avec le président de la République concernant un potentiel cessez-le-feu à Gaza.

Ce dimanche, le PSG a été tenu en échec contre le Stade Rennais au Parc des Princes (1-1). La rencontre était spéciale pour Kylian Mbappé, puisque c’était la première fois que la star de 25 ans évoluait devant ses supporters depuis l’annonce officieuse de son départ. Nasser Al-Khelaïfi a d’ailleurs pu assister à la rencontre puisqu’il était dans les tribunes.

Nasser Al-Khelaïfi impliqué dans une réunion avec Emmanuel Macron ?

Le président du PSG, au Qatar pour assister à l’Open de tennis, a fait son retour à Paris pour une semaine chargée. RMC a indiqué que Nasser Al-Khelaïfi devrait participer à une réunion avec Emmanuel Macron concernant la guerre en Israël. Le patron du PSG va d’ailleurs être rejoint par un autre qatarien bien connu du club de la capitale.

Le Qatar essaye de calmer la guerre en Israël