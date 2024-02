Mbappé : Le choix du PSG fait halluciner l’Espagne

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Dimanche, à l'occasion du choc contre le Stade Rennais (1-1), Luis Enrique n'avait pas hésité à remplacer Kylian Mbappé en cours de match. Une décision qui fait évidemment parler puisqu'il est très rare de voir le crack de Bondy sortir en cours de match, surtout quand son équipe perd. Mais c'est largement salué en Espagne.

Lorsque le panneau lumineux du quatrième arbitre a indiqué le numéro de Kylian Mbappé, cela semblait totalement improbable. Et pour cause, le numéro 7 du PSG ne sort quasiment jamais, et encore moins lorsque son équipe est menée et doit revenir au score. Après le match, Luis Enrique s'expliquait : « C’est très facile de vous répondre. Avant ou après, tôt ou tard… Nous allons devoir nous habituer à jouer sans Kylian. Quand ? Quand je considère qu’il est opportun qu’il joue ou pas, comme le font tous les entraîneurs avec leurs joueurs ».

PSG : Mbappé craque en plein match, la révolution est lancée https://t.co/j4Q6ZnVX1E pic.twitter.com/EI7BTNHzGU — le10sport (@le10sport) February 26, 2024

«Peu d'entraîneurs auraient osé dire quelque chose comme ce qu'a dit Luis Enrique»

Et vu d'Espagne, le choix de Luis Enrique est totalement validé. Journaliste de La Cadena SER , Jesús Gallego se dit même impressionné : « Peu d'entraîneurs auraient osé dire quelque chose comme ce qu'a dit Luis Enrique. Le match s'est terminé par un match nul, je ne pense pas que Luis Enrique était d'humeur à plaisanter ». Un avis partagé par Bruno Alemany, qui se réjouit de la façon dont Luis Enrique a repris le PSG en mains.

«Il serait surprenant que Luis Enrique n'améliore pas la situation de Galtier»