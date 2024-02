Mbappé - PSG : Un accord privé est révélé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En fin de contrat en juin prochain, Kylian Mbappé va quitter le PSG afin de s'engager avec le Real Madrid, cela ne fait plus de doute. Néanmoins, l'attaquant français n'a pas encore officiellement signé avec le club merengue, mais un accord privé est révélé.

L'avenir de Kylian Mbappé ne semble désormais plus faire de doute. Et pour cause, alors que son contrat s'achève en juin prochain, il a annoncé en interne son intention de quitter le PSG. La direction parisienne a d'abord été avertie avant que Mbappé ne fasse l'annonce dans le vestiaire.

Mbappé a un accord privé avec le Real

Reste désormais à connaître l'identité de son futur. Comme révélé par le10sport.com, malgré les trois offres reçues par Kylian Mbappé, c'est bien le Real Madrid qui tient la corde. D'ailleurs, selon les informations de La Cadena SER , divulguées durant El Sanedrín du Carrussel Deportivo , l'attaquant français a un accord privé avec le club merengue , sans que rien d'officiel ne soit signé pour le moment.

Luis Enrique vend la mèche ?