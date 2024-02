Transferts : Après Mbappé, le Real Madrid dégaine pour une autre star !

Alexis Brunet

Le Real Madrid aurait déjà frappé un gros coup, avec la très probable arrivée de Kylian Mbappé. Le Français n'a pas encore signé son contrat avec le club espagnol, mais cela devrait aboutir prochainement. Le champion du monde pourrait ne pas être la seule recrue d'envergure des dirigeants madrilènes l'été prochain. Ces derniers s'apprêtent à dégainer une offre pour Alphonso Davies.

L'été dernier, le Real Madrid réalisait un gros coup sur le marché des transferts, en signant Jude Bellingham. L'Anglais débarquait alors du Borussia Dortmund contre un chèque de 103M€. Quelques mois plus tard, le milieu de terrain a déjà amplement justifié le prix de son transfert, lui qui est l'actuel meilleur buteur de Liga avec 16 buts.

Mbappé devrait rejoindre Bellingham

Après Jude Bellingham, le Real Madrid serait sur le point de boucler une autre arrivée XXL pour l'été prochain. La Casa Blanca est très proche de trouver un accord avec Kylian Mbappé. Le Français a annoncé son départ du PSG à l'issue de la saison, le club espagnol est le grandissime favori pour l'accueillir. Les dirigeants madrilènes n'auront toutefois pas besoin de verser d'indemnité de transfert à Paris, mais le champion du monde recevra sans doute une belle prime à la signature.

Mercato - PSG : Le Real Madrid vend la mèche pour Mbappé ? https://t.co/DCDIrGmfP5 pic.twitter.com/1fdFjwKWYT — le10sport (@le10sport) February 26, 2024

Le Real Madrid veut aussi Davies