Mbappé - PSG : Une offre à 700M€ est dégainée pour contrer le Real Madrid !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le PSG se prépare à vivre sans Kylian Mbappé, libre à la fin de la saison et en partance vers le Real Madrid. Une destination qui fait peu de doutes aujourd’hui, et ce malgré l’offensive XXL de Manchester United dans ce dossier comme révélé par le10sport.com et confirmé par la presse espagnole.

Luis Enrique ne s'en est pas caché dimanche après le nul contre Rennes (1-1), le PSG prépare l’après Kylian Mbappé, en témoigne sa sortie peu après l’heure de jeu, une rareté depuis son arrivée en 2017. « C'est très simple, tôt ou tard, quand ça arrivera (NDLR : son départ) on doit s'habituer à jouer sans Kylian. Quand je voudrais le faire jouer, je le ferais, quand ce ne sera pas le cas, même chose », a indiqué l’entraîneur parisien. Le Real Madrid savoure de son côté la future arrivée de Kylian Mbappé, bien décidé pour son prochain club.

Mercato - PSG : Le Real Madrid vend la mèche pour Mbappé ? https://t.co/DCDIrGmfP5 pic.twitter.com/1fdFjwKWYT — le10sport (@le10sport) February 26, 2024

Manchester United s’est positionné

Après plusieurs arrivées avortées dans la capitale espagnole, Kylian Mbappé est cette fois-ci bien décidé à s’engager en faveur de la Casa Blanca . Comme vous l’avait révélé le10sport.com, d’autres clubs ont tout de même tenté leur chance, à l’instar de Manchester United il y a quelques jours. Une offensive XXL confirmée par OK Diario .

Jusqu’à 700M€ offert à Mbappé ?