Mercato - PSG : Le Real Madrid vend la mèche pour Mbappé ?

Alexis Brunet

Kylian Mbappé devrait sauf revirement de situation quitter le PSG à l’issue de la saison. Le champion du monde 2018 a déjà annoncé sa décision, à son président, ainsi qu’à ses coéquipiers. Le Real Madrid est le grand favori pour accueillir le Français, mais pour le moment rien n’est officiel. Le vestiaire madrilène se veut donc encore prudent sur ce sujet brûlant.

Face au Stade Rennais dimanche, Luis Enrique a pris une grande décision, en sortant Kylian Mbappé peu après l'heure de jeu, alors que son équipe était menée au score. Après la rencontre, le technicien espagnol a avoué à demi-mot le départ de son attaquant à l'issue de la saison, en affirmant que tôt ou tard le PSG devait commencer à s'habituer à jouer sans lui.

Mbappé se rapproche du Real Madrid

D'après de nombreuses sources, Kylian Mbappé aurait déjà annoncé son départ du PSG à l'issue de la saison à son président, ainsi qu'à ses coéquipiers. Rien n'est encore acté, mais le champion du monde 2018 devrait évoluer en Liga la saison prochaine, du côté du Real Madrid. Il resterait encore certains détails à régler pour le futur contrat du Français, notamment au sujet des droits d'images.

Mbappé : Le PSG explique son coup de poker https://t.co/hE8JtCYMrK pic.twitter.com/CBXmIIgHvh — le10sport (@le10sport) February 26, 2024

Vazquez s'exprime sur Mbappé avec un sourire