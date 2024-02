Mercato - Real Madrid : Une star va débarquer avec Mbappé ?

Jean de Teyssière

Le Real Madrid risque de réaliser un mercato XXL cet été. Déjà, le club madrilène attend les bras ouverts la star française : Kylian Mbappé. Le champion du monde 2018 pourrait être suivi du latéral gauche du Bayern Munich, Alphonso Davies. Le nom de l'international canadien parcourt depuis de nombreux mois les couloirs du Real Madrid, et son arrivée semble être de plus en plus évidente.

Le onze titulaire du Real Madrid en 2024-2025 sera impressionnant. Avec l'arrivée probable de Kylian Mbappé, le club espagnol disposera des meilleurs jeunes joueurs de la planète. D'ailleurs, le Real Madrid n'en a pas encore fini avec sa stratégie basée sur la jeunesse...

Toujours pas de négociation entre le Real Madrid et le Bayern Munich

Alphonso Davies devrait devenir un joueur du Real Madrid la saison prochaine. D'après les informations de Relevo , son arrivée prochaine dans la capitale espagnole est plus que probable, même si pour le moment, les deux clubs ne se sont pas encore rapprochés pour discuter d'une arrivée l'été prochain. Pour rappel, en juin prochain, il ne restera plus qu'un an de contrat au Canadien.

Davies fait tout pour quitter le Bayern Munich

Selon le média espagnol, le Bayern Munich cherche toujours à prolonger son latéral gauche. Mais le club bavarois se heurterait à la volonté de Davies de quitter le club cet été pour rejoindre le Real Madrid. Les prochaines semaines seront décisives.