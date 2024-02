PSG : Une offre de 14M€ va partir pour une star ?

Pierrick Levallet

À la recherche d'un successeur à Kylian Mbappé cet été, le PSG garde toujours un oeil sur Victor Osimhen. Le buteur de 25 ans devrait quitter Naples à l'issue de la saison, même s'il a récemment prolongé son contrat. D'ailleurs, le club de la capitale serait prêt à s'aligner sur les exigences financières de l'attaquant nigérian.

Alors que Kylian Mbappé va partir à l’issue de la saison, le PSG préparerait du lourd sur le mercato. Le club de la capitale compte se renforcer dans tous les secteurs pour compenser le départ de la star de 25 ans. En attaque, plusieurs noms ont déjà été évoqués ces dernières semaines comme Marcus Rashford ou encore Rafael Leão.

Le PSG fonce sur Osimhen...

Mais Luis Campos aurait une autre piste en tête. Bloqué par Naples dans les négociations l’été dernier comme Le10Sport.com vous l’a révélé en exclusivité, le PSG garde toujours un œil sur Victor Osimhen. Le buteur de 25 ans devrait quitter les Azzurri cet été, malgré sa récente prolongation de contrat.

... qui réclame un salaire de 14M€ par an