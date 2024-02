L'OM choisit un nouvel entraîneur, c'est validé par un ancien de l'ASSE

Arnaud De Kanel

Ça ne pouvait plus durer pour Gennaro Gattuso. Le bilan famélique de l'entraineur italien sur le banc olympien a poussé les dirigeants à s'en séparer mardi dernier pour laisser place à Jean-Louis Gasset. Désormais consultant pour Prime Vidéo, Mathieu Debuchy l'a côtoyé à l'ASSE et il est persuadé que Gasset va réussir à redresser un OM bien mal en point.

Et de 4 ! Nommé entraineur de l'OM mardi, Jean-Louis Gasset est le quatrième coach marseillais différent cette saison. L'ancien adjoint de Laurent Blanc arrive pour succéder à Gennaro Gattuso et surtout pour sortir le club phocéen de la crise. La mission ne s'annonce pas simple mais Mathieu Debuchy a confiance.

«Je suis très heureux du choix de Marseille»

L'ancien joueur de l'ASSE pense que l'OM a fait le bon choix en recrutant Jean-Louis Gasset. « Oui, je n'ai aucun doute. Je connais bien Jean-Louis et son adjoint, Ghislain Printant, il ne faut pas l'oublier. C'est un binôme qui fonctionne très bien et je suis très heureux du choix de Marseille », a confié Mathieu Debuchy au micro de Prime Vidéo avant la rencontre entre le RC Lens et l'AS Monaco. L'ancien international français se remémore au bon souvenir leur collaboration à l'ASSE.

«Il est aussi capable d'emmener ce groupe en donnant beaucoup de confiance»