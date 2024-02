Zidane : Il vend la mèche pour son retour ?

Hugo Chirossel

Sans club depuis son départ du Real Madrid en 2021, Zinédine Zidane a récemment confié qu’il avait bel et bien l’intention de reprendre du service. En ce sens, son nom est régulièrement cité pour un potentiel retour à la Juventus, où il a évolué en tant que joueur. Mais la Vieille Dame et Massimiliano Allegri semblent décidés à poursuivre leur aventure commune.

« C'est toujours mon objectif de redevenir entraîneur. Là je prends un peu plus de temps pour faire autre chose. Mais c'est l'objectif de revenir . » Au micro de beIN Sports , Zinédine Zidane a récemment confirmé qu’il comptait bien faire son grand retour en tant qu’entraîneur. Cela fait bientôt trois ans que le technicien français est sans club, même si son nom est régulièrement lié à plusieurs clubs. Dernièrement, cela a été le cas avec le Bayern Munich et la Juventus.

«L'entraîneur est heureux de rester à la Juventus et nous voulons le garder»

Si le Bayern Munich a officialisé le départ de Thomas Tuchel à la fin de la saison, la Juventus quant à elle semble décidée à poursuivre avec Massimiliano Allegri sur son banc. « C'est un travail prospectif et nous sommes contents de ce que fait Allegri. L'entraîneur est heureux de rester à la Juventus et nous voulons le garder. En temps voulu, nous nous assoirons et nous discuterons. À la fin de la saison ? En temps voulu », a déclaré Cristiano Giuntoli, en marge de la rencontre entre la Juventus et Frosinone ce dimanche (3-2).

«Je suis à la Juve depuis 10 ans et je suis fier de travailler pour cette équipe»