Mercato : Nouvelle annonce pour le grand retour de Zidane

Alors que cela fait bientôt trois ans qu’il est sans club, Zinédine Zidane pourrait bientôt reprendre du service. En ce sens, le nom du technicien français a été cité récemment du côté du Bayern Munich ou bien de la Juventus, mais la Vieille Dame assure qu’elle souhaite poursuivre avec Massimiliano Allegri.

À la fin de la saison 2020-2021, Zinédine Zidane décidait de quitter son poste d'entraîneur du Real Madrid. Presque trois ans plus tard, le Ballon d’Or 1998 n’a toujours pas repris du service. Comme il l’a récemment confié, Zidane veut revenir, la question est désormais de savoir où ?

Quel club pour Zidane ?

Le nom de Zinédine Zidane est régulièrement lié à de nombreux clubs. Dernièrement, cela a été le cas pour le Bayern Munich, qui a annoncé le départ de Thomas Tuchel à la fin de la saison, ou bien à la Juventus, pour prendre la succession de Massimiliano Allegri. Mais ce dernier est sous contrat jusqu’en juin 2025 et un départ prématuré ne semble pas à l'ordre du jour.

« Nous voulons le garder »