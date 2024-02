Surprise, un joueur de Ligue 1 se voit au PSG !

Pierrick Levallet

Avec le départ de Kylian Mbappé cet été, le PSG a prévu du lourd pour le remplacer. Le club de la capitale veut se renforcer dans de nombreux secteurs, y compris au milieu de terrain. Les dirigeants parisiens penseraient à Bernardo Silva, Joshua Kimmich ou encore Frenkie de Jong. Mais les Rouge-et-Bleu pourraient également piocher en Ligue 1.

Cet été, le PSG a prévu du lourd sur le mercato. Avec le départ de Kylian Mbappé, le club de la capitale entend se renforcer dans plusieurs secteurs. En attaque, les noms de Marcus Rashford, Victor Osimhen et Rafael Leão ont été évoqués. Et pour les autres postes, la direction parisienne aurait déjà quelques pistes.

Le PSG multiplie les pistes sur le mercato

Le PSG penserait notamment à Bernardo Silva, Joshua Kimmich ou encore Frenkie de Jong pour renforcer son milieu de terrain. Mais la formation parisienne pourrait également piocher en Ligue 1. Baptiste Santamaria a alors avoué de manière assez surprenante qu’il se voyait bien évoluer au PSG.

«Ça ne me ferait pas peur»