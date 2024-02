Mbappé : Le PSG va craquer sur le mercato

Arnaud De Kanel

Kylian Mbappé a pris une décision qui va secouer le monde du football : il quittera le PSG à la fin de la saison en cours. Après sept saisons riches en succès au sein du club parisien, le prodige français a choisi de relever de nouveaux défis ailleurs. Selon nos sources, trois clubs se disputent ses faveurs : le Real Madrid, Liverpool et Manchester United. Bien que la destination exacte de Mbappé reste à confirmer, sa volonté de partir semble irréversible.

Cette annonce a poussé le PSG à entamer la préparation de l'après-Mbappé. Bien que son départ laisse un vide difficile à combler, les dirigeants parisiens travaillent déjà sur plusieurs pistes pour renforcer l'équipe. Si l'accent sera désormais mis sur le collectif, le club cherche néanmoins un attaquant de haut niveau pour marquer des buts régulièrement.



Les premiers noms pour oublier Mbappé

Les noms de Victor Osimhen, Lautaro Martinez et Rafael Leao sont évoqués avec insistance par la presse italienne, chacun apportant son lot de qualités et d'expérience. En parallèle, le PSG envisage également de renforcer son milieu de terrain. Bernardo Silva est une cible prioritaire, apportant à la fois créativité et expérience au cœur du jeu. Leny Yoro est également dans le viseur parisien, bien que la concurrence pour son recrutement s'annonce féroce.

Deux recrues majeures ?