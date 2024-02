Mercato - OM : Une légende snobée, «c'est un manque de respect total»

Thibault Morlain

Ayant décidé de se séparer de Gennaro Gattuso en ce mois de février, l'OM a fait le choix d'appeler Jean-Louis Gasset pour jouer les pompiers de service. Une autre solution aurait pu être de faire confiance à Jean-Pierre Papin, actuel entraîneur de la réserve olympienne. L'OM en a décidé autrement, de quoi passablement agacer Jérôme Rothen.

Débarqué à l'OM en tant que conseiller du président Pablo Longoria, Jean-Pierre Papin a depuis quelques semaines retrouvé les bords des pelouses. En effet, lors de la récente restructuration du club olympien, la légende de l'OM a été nommée entraîneur de la réserve. Voilà aujourd'hui Papin à la tête de l'équipe qui évolue en National 3, lui qu'on aurait très bien pu voir à la tête de l'équipe première de l'OM pour remplacer Gennaro Gattuso. C'est finalement Jean-Louis Gasset qui a été choisi.



« Je me dis pourquoi pas une solution interne »

Au micro de RMC , Jérôme Rothen a fait part de son indignation à propos du choix de l'OM de ne pas faire confiance à Jean-Pierre Papin. Poussant un coup de gueule pour défendre l'ancienne gloire du club phocéen, il a lâché : « C'est un choix que j'ai du mal à ce qu'on me l'explique, ce choix de Longoria de mettre un entraîneur extérieur. Je ne vais pas revenir sur Gasset. S'il y avait une autre idée extérieure, pas de soucis, mais quand on m'explique que Gasset a été pris pour une mission de 3 mois, je me dis pourquoi pas une solution interne. Ils ont acté que la saison sera pourrie. Ils prennent un entraîneur qui n'a pas eu de résultats depuis x années ».

« Qui de mieux placé que Papin, avec tout ce qui représente »