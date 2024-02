Un «déménageur» a signé à l'OM !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En quête de renforts offensifs durant le mercato d'hiver, l'OM a décidé de miser sur Faris Moumbagna recruté pour environ 8M€. Le Camerounais, arrivé en prévision de l'avenir, se retrouve finalement avec un rôle majeur compte tenu du départ de Vitinha. Mais Daniel Riolo n'est pas convaincu par son profil.

Riolo se moque de l'OM sur une polémique https://t.co/5DKe8kv0bl pic.twitter.com/VrnW2EYSTw — le10sport (@le10sport) February 23, 2024

Riolo n'est pas convaincu par Moumbagna

« S'ils jouent à deux comme ça avec Aubameyang comme ça, son côté déménageur, ça peut être utile à Aubameyang. Je suis dans la caricature ? C'est un joueur fin techniquement peut-être ? Dans un duo d'attaque, il peut être complémentaire, mais on n'est pas en train de parler d'un joueur de classe internationale », estime le journaliste de RMC au micro de l' After Foot , avant d'en rajouter une couche.

«On n'est pas en train de parler d'un joueur de classe internationale»