Mercato - OM : Un excellent transfert est annoncé !

Suite au départ imprévu de Renan Lodi pour l'Arabie Saoudite cet hiver, l'OM avait été contraint de s'activer en urgence pour remplacer le latéral gauche brésilien et a finalement jeté son dévolu sur Quentin Merlin. L'ancien Nantais réalisé des débuts prometteurs, et Daniel Riolo estime même qu'il s'agit de la meilleure affaire réalisée par l'OM depuis un moment sur le marché.

Seulement six mois après son arrivée à l'OM, Renan Lodi (25 ans) a fait le forcing pour rallier Al-Hilal durant le mercato hivernal, puisque l'écurie saoudienne lui proposait de tripler son salaire. Pablo Longoria a donc été contraint de laisser filer son latéral gauche brésilien contre un joli chèque de 23M€, ce qui lui a permis par la suite de faire venir plusieurs recrues à l'OM, dont Quentin Merlin.

Surprise, Gasset utilise Gattuso à l’OM ! https://t.co/VzfyxeCmaM pic.twitter.com/gtjrUrHars — le10sport (@le10sport) February 23, 2024

Merlin, le gros coup de l'OM

Attiré en provenance du FC Nantes pour 10M€, le latéral gauche de 21 ans est donc le successeur de Lodi à l'OM. Et Daniel Riolo estime que le club phocéen y a gagné au change : « Merlin c'est bon joueur, c'est mieux que Renan Lodi. Vu le prix auquel l'OM l'a vendu en lui faisant ses valises... ça t'a permis de prendre trois joueurs et Merlin », a indiqué l'éditorialiste de RMC Sport au micro de l'After Foot, jeudi soir.

« Il faut s'en réjouir »